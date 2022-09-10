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TÜRKİYE FRANSA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Basketbol Takımımız EUROBASKET kapsamında Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Berlin'de konuk olan 12 Dev Adam'ın heyecanlı maçı öncesinde sporseverler arama motorlarında Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Türkyie - Fransa EUROBASKET hakkında tüm merak edilenler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:31
TÜRKİYE FRANSA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE FRANSA EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE | A Milli Basketbol Takımımız 12 Dev Adam, EUROBASKET kapsamında Berlin'de, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finali rakibini belirleyecek karşılaşma öncesi Türkiye - Fransa basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları, en çok aratılanlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte Türkyie - Fransa EUROBASKET karşılaşması hakkında detaylar...

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TÜRKİYE - FRANSA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arena Berlin'de bugün oynanacak Türkiye-Fransa maçı Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak. Heyecanlı karşılaşma NTV'de naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI SKORLARI

1 Eylül Perşembe

17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika 63–78 Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye 69-71 İspanya

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