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Gürcistan'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a saldırı!

A Milli Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2022'deki üçüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam'ın 88-83 kaybettiği karşılaşmaya Furkan Korkmaz'a yapılan saldırı damga vurdu. Gürcü oyuncu Duda Sanadze ile tartışan Furkan Korkmaz, diskalifye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve Gürcü polislerin saldırısına uğradı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 23:26
Gürcistan'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a saldırı!

A Milli Basketbol Takımımız, gergin geçen maçın ardından Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 kaybetti.

Maç sırasında Gürcü oyuncu Duda Sanadze, salondakilerin ve TV başındakilerin fark edeceği şekilde oyuncumuz Furkan Korkmaz'a İngilizce hareketler yağdırdı. Furkan Korkmaz, bu olay sonrası Sanadze'ye tepki gösterdi. Tüm oyuncuların da dahil olduğu gerginlik sonrası Furkan ve Sanadze oyundan diskalifiye edildi.

Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada hem milli takım heyetinden hem de güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği fark edildi.

O anlarda neler yaşandığı A Milli Basketbol Takımımızın antrenörü Hakan Demir açıkladı.

Hakem kararına yaptığı itiraz nedeniyle Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi nedeniyle basın toplantısında konuşan Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." açıklamasını yaptı.

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