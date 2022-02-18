Fenerbahçe İle Galatasaray taraftarı kupa maçı öncesi birbirine girdi!

Türk basketbolunun iki dev takımı Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Basketbol Bitci Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Bursa'da oynananacak mücadele öncesinde iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Maç saati yaklaştıkça artan heyecan ile taraflar arasında ipler gerildi. Maçın oynanacağı Bursa Tofaş Spor Salonu çevresinde karşı karşıya gelen taraftarlar, tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen olayda koşuşturma yaşandı. Polis, olaya müdahale etti.