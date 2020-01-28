Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması! Milli takımda oynayacak mı? - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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'dan açıklaması! Milli takımda oynayacak mı?

Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması! Milli takımda oynayacak mı?

Anadolu Efes'in ABD'li gardı Shane Larkin THY Avrupa Ligi'nin son 4 haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihi bir başarının daha altına imzasını attı. Larkin geçtiğimiz haftalarda Alman ekibi Bayern Münih potasına da 49 sayı atarak THY Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmayı başarmıştı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ufuk Sarıca yıldız oyuncunun A Milli Takım'da oynama ihtimaliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

  1. 28.01.2020
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