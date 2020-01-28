Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması! Milli takımda oynayacak mı?
Anadolu Efes'in ABD'li gardı Shane Larkin THY Avrupa Ligi'nin son 4 haftasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihi bir başarının daha altına imzasını attı. Larkin geçtiğimiz haftalarda Alman ekibi Bayern Münih potasına da 49 sayı atarak THY Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmayı başarmıştı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ufuk Sarıca yıldız oyuncunun A Milli Takım'da oynama ihtimaliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
- 28.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması! Milli takımda oynayacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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