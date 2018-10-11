TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda geçen ay oynadığı Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna davet edilmesine rağmen katılmayan Ömer Faruk'un 8 müsabakadan men edildiği bildirildi.

20 yaşındaki Ömer Faruk, ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde eğitim ve spor hayatını sürdürüyor.