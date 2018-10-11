TBF'den milli basketbolcu Ömer Faruk'a ceza – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'den milli basketbolcu 'a ceza

    TBF'den milli basketbolcu Ömer Faruk'a ceza

    Türkiye Basketbol Federasyonu () , davet edildiği A kadrosuna katılmayan Yurtseven'e 8 müsabakadan men cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda geçen ay oynadığı Karadağ ve Slovenya maçlarının kadrosuna davet edilmesine rağmen katılmayan 'un 8 müsabakadan men edildiği bildirildi.

    20 yaşındaki Ömer Faruk, ABD'de Georgetown Üniversitesi'nde eğitim ve spor hayatını sürdürüyor.

    1. 11.10.2018 19:14
    2. Güncelleme: 11.10.2018 19:14
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