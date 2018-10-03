A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında İspanya ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 29 Kasım Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile oynayacağı maçı izlemek isteyen taraftarların, biletlerini "www.mobilet.com" internet sitesi üzerinden temin edebileceği ifade edildi.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
6. kategori: 25 lira
5. kategori: 40 lira
4. kategori: 60 lira
3. kategori: 70 lira
2. kategori: 80 lira
1. kategori: 120 lira
VIP: 135 lira
Saha içi 2., 3. ve 4. sıra: 250 lira
Saha içi 1. sıra: 400 lira
- 3.10.2018 18:17
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
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olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Toplam 6
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A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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