A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya maçı biletleri satışta – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    A Milli Takımı'nın maçı biletleri satışta

    A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya maçı biletleri satışta

    A Milli Erkek Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 29 Kasım Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda ile oynayacağı maçı izlemek isteyen taraftarların, biletlerini "www.mobilet.com" internet sitesi üzerinden temin edebileceği ifade edildi.

    Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

    6. kategori: 25 lira

    5. kategori: 40 lira

    4. kategori: 60 lira

    3. kategori: 70 lira

    2. kategori: 80 lira

    1. kategori: 120 lira

    VIP: 135 lira

    Saha içi 2., 3. ve 4. sıra: 250 lira

    Saha içi 1. sıra: 400 lira

    1. 3.10.2018 18:17
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