Kerem Tunçeri basket milli takımı aday kadrosunu açıkladı
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    basket milli takımı aday kadrosunu açıkladı

    Kerem Tunçeri basket milli takımı aday kadrosunu açıkladı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri , 24 kişilik bir kadro verildiğini, bunda Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma haklarının bulunduğunu belirtti.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda ve Karadağ'la oynanacak maçlar öncesi FIBA'ya prosedür gereği 24 kişilik bir kadro verildiğini, bunda Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma haklarının bulunduğunu belirtti.

    Kerem Tunçeri, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, nihai kadronun, maçlar öncesinde 14'e düşeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

    "Bu karşılaşmalar için prosedür gereği FIBA'nın isteği üzerine kulüplere 24 kişilik bilgilendirmesi tarafımızdan yapılmıştır. 24 kişilik aday kadroda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır. 14 kişilik nihai kadro, eleme maçları öncesi açıklanacak ve 26 Kasım Pazartesi günü 'da toplanıp kampa girecektir."

    1. 31.10.2018 15:47
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