Kerem Tunçeri basket milli takımı aday kadrosunu açıkladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 24 kişilik bir kadro verildiğini, bunda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma haklarının bulunduğunu belirtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda İspanya ve Karadağ'la oynanacak maçlar öncesi FIBA'ya prosedür gereği 24 kişilik bir kadro verildiğini, bunda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma haklarının bulunduğunu belirtti.
Kerem Tunçeri, federasyonun internet sitesine yaptığı açıklamada, nihai kadronun, maçlar öncesinde 14'e düşeceğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Bu karşılaşmalar için prosedür gereği FIBA'nın isteği üzerine kulüplere 24 kişilik aday kadro bilgilendirmesi tarafımızdan yapılmıştır. 24 kişilik aday kadroda 19 Kasım Pazartesi gününe kadar değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır. 14 kişilik nihai kadro, eleme maçları öncesi açıklanacak ve 26 Kasım Pazartesi günü Ankara'da toplanıp kampa girecektir."
- 31.10.2018 15:47
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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