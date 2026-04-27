Fırtına doludizgin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Trabzonspor Hayri Gür Salonu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Trabzonspor sahadan 79-69'luk skorla galip ayrılarak ligde 18. galibiyetine ulaştı. Galatasaray ise bu sonuçla 12. kez mağlup oldu. 17 sayı, 11 asistle double-double yapan Marcquise Reed Trabzonspor'da galibiyetin mimarı oldu