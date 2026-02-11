Ataman’ın acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergün Ataman'ın annesi Gülten Ataman vefat etti. TBF ve Galatasaray, Ataman için başsağlığı mesajı yayımladı. Merhumenin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergün Ataman'ın annesi Gülten Ataman vefat etti. TBF ve Galatasaray, Ataman için başsağlığı mesajı yayımladı. Merhumenin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.