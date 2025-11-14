Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 23:18
Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA
