Haberler Basketbol Tofaş İspanya deplasmanında mağlup!

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi La Laguna Tenerife'ye mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 01:21
- La Laguna Tenerife: 80 - TOFAŞ: 70

Salon: Santiago Martin Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yann Vezo Davidson (Madagaskar)

La Laguna Tenerife: Huertas 6, Sastre 11, Giedraitis 17, Guerra 12, Doornekamp 6, Kostadinov, Fernandez 4, Van Beck, Fitipaldo 17, Scrubb, Shermadini 5, Alderete 2

TOFAŞ: Perez 16, Besson 17, Furkan Korkmaz 3, Yiğitcan Saybir 7, Blazevic 10, Whaley 2, Tolga Geçim, Kidd 8, Lewis 7, Thomasson

1. Periyot: 18-22

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-48

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi La Laguna Tenerife'ye 80-70 yenildi.

