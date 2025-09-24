CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring - ACS Sepsi-SIC: 86-46 (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroLeague Women Eleme Turu rövanş maçında Basketbol Gelişim Merkezi’nde Romanya’nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşan Galatasaray mücadeleyi 86-46’lık skorla galip ayrıldı ve 2025-26 sezonunda EuroLeague Women’da mücadele etmeye hak kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 23:16
Galatasaray maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhasz beşiyle başladı. Romanya ekibi karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Teja Oblak ve Awak Kuier'den gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 10-2 önde bitirdi. İyi oyununu çeyreğe yayan Galatasaray, ilk 10 dakikayı 19-10 önde tamamladı. İkinci yarıda geniş rotasyonunu kullanan sarı-kırmızılılarda 11 oyuncu süre buldu. Aradaki farkı ilk maçta olduğu gibi artıran Galatasaray, soyunma odasına 47-18 önde gitti.

Maçta üçüncü çeyrek eşit bir oyunla geçildi. Awak Kuier, Teja Oblak ve Ayşe Cora bu bölümde skor yükünü çeken isimler oldu. Üçüncü çeyrek 65-29 tamamlandı. Son çeyrekte de üstün bir performans sergileyen Galatasaray, salondan 86-46 galip ayrıldı.

EuroLeague Women normal sezonunda B Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura yükselecek.

