Fenerbahçe Beko Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, tecrübeli pivot Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz."