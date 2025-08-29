TRT SPOR CANLI İZLE | Türkiye - Çekya maçı şifresiz izle FIBA Erkekler EuroBasket

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşıyor. Letonya'nın Riga kentinde, Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Çekya maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73'lük skorla deviren 12 Dev Adam, Çekya karşısında da galibiyetle ayrılarak grupta avantaj sağlamayı hedefliyor.

👉TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TRT SPOR👈

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çekya maçı, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak

12 DEV ADAM SERİ PEŞİNDE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde basketbol tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Letonya, Estonya, Sırbistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73'lük skorla mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan 12 Dev Adam, Çekya maçında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Çekya ise gruptaki ilk maçında Portekiz'e 62-50 yenilerek turnuvaya moralsiz başladı.

LETONYA MAÇI ÖZETİ

A Milli Takımımız, Letonya galibiyetinde ilk periyodu 24-21, devreyi ise 47-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak 72-55'lik üstünlük sağlayan 12 Dev Adam, maç boyunca yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekti. Çekya karşısında da benzer bir performans sergilemesi beklenen milliler, gruptan çıkma yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. EuroBasket 2025'te grup aşamasını ilk dörtte tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

👉TRT SPOR CANLI YAYIN | TIKLA İZLE 👈

SONRAKİ RANDEVU PORTEKİZ'LE

Türkiye'nin Çekya karşısındaki performansı, A Grubu'ndaki diğer maçlarla birlikte turnuva yolculuğunu şekillendirecek. 12 Dev Adam'ın bir sonraki maçı ise 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.15'te Portekiz ile olacak. Taraftarlar, millilerimizin bu mücadelede de galibiyetle ayrılacağına inanıyor.