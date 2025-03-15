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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 77-73 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 77-73 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasında Manisa Basket’i ağırladığı maçtan 77-73 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 22:46
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Fenerbahçe Beko 77-73 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 21'nci haftasında lider Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'i ağırladığı maçtan 77-73 galip ayrıldı.

İki takımın da sert savunmayla başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı 33-37 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Manisa ekibinin skor üstünlüğünü koruyarak 51-45 önde bitirdiği 3'üncü periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip maçın son 6 dakikasında öne geçerek zorlandığı maçı kazanmayı başardı:77-73

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Manisa Basket'ten Lual-Acuil Jr. olurken bu sonuçla ligde tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 6, Zagars 21, Melli 2, Nigel Hayes 9, Emre Ekşioğlu, Sertaç Şanlı 5, Colson 7, Hall 6, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 2, McCollum 15, Tarık Biberovic

MANİSA BASKET: Besson 6, Emre Sonsırma 12, Chiozza 15, Lual-Acuil Jr. 22, Thomas 5, Harun Apaydın, White Jr 13, Buğra Çal, Cengizhan İvedi

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-51

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