All-Star Alperen

NBA takımlarından Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu. NBA'de 2021 yılından beri oynayan 22 yaşındaki, 2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets'ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Rockets, Şengün'ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı'nda 2. sırada bulunuyor. Genç basketbolcu, 2007'de All-Star'a seçilen Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star olmayı başaran 2. Türk oyuncu olmayı başardı. NBA All-Star Maçı, 16 Şubat'ta her iki konferansın ilk 5 oyuncuları ve NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu olmak üzere ligin en iyi 24 yeteneğini bir araya getirecek. All-Star'a seçilmenin mutluluğunu yaşayan Şengün, "İnanılmaz. Hayallerimden, hedeflerimden biri gerçekleşti. Harika hissediyorum" dedi.