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Haberler Basketbol Galatasaray 86-84 Unicaja Malaga (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 86-84 Unicaja Malaga (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, evinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga’yı 86-84 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 22:33
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Galatasaray 86-84 Unicaja Malaga (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, evinde İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'yı 86-84 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Unicaja Malaga ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın ilk periyodu oldukça çekişmeli geçti. Galatasaray, savunmada iyi işler yaparak 24-21'lik bir üstünlük kurmayı başardı. Devreye girildiğinde ise her iki takım da birbirine yakın skorlar elde etti ve soyunma odasına 38-38'lik eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 3. periyotta etkili bir oyun sergileyerek 62-57'lik bir avantaj yakaladı. Son periyotta ise her iki takım da büyük bir mücadele ortaya koydu. Ancak Galatasaray, son dakikalarda doğru savunma ve hücumla maçı 86-84 kazanarak büyük bir galibiyete imza attı.

Galatasaray'da Young 10, Wallace 17, Cummings 12, Delgado 16 sayılık katkılarıyla öne çıkarken, Unicaja Malaga'da Perez 17, Taylor 14 ve Carter 14 sayılık performanslarıyla dikkat çekti.

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