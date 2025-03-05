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Haberler Basketbol Rytas Vilnius 98-74 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Rytas Vilnius 98-74 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şampiyonlar Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında Manisa Basket, Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibiyle karşılaştı. Maç, başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynandı ve ev sahibi takım 98-74'lük skorla galip geldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 22:37
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Rytas Vilnius 98-74 Manisa Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şampiyonlar Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında Manisa Basket, Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibiyle karşılaştı. Maç, başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynandı ve ev sahibi takım 98-74'lük skorla galip geldi.

İlk periyot, Rytas Vilnius'un 27-20'lik üstünlüğüyle sona ererken, ilk yarıda da ev sahibi ekip 54-42'lik skorla önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden Rytas Vilnius, son periyoda 78-58'lik avantajla girdi.

Son 10 dakikada Manisa Basket karşısında etkili oyununu sürdüren Rytas Vilnius, mücadeleyi 98-74'lük skorla kazandı. Manisa Basket'te Lual-Acuil 21 sayı, 6 ribaunt, Chiozza ise 15 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

Bu sonuçla Manisa Basket, gruptaki üçüncü maçından da mağlup ayrıldı. Rytas Vilnius ise 2. galibiyetini alarak grupta önemli bir avantaj elde etti.

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