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Haberler Beşiktaş 37. saniyede sahadan atıldı! Beşiktaş Fibabanka-Türk Telekom maçında skandal: Bana küfretti!

37. saniyede sahadan atıldı! Beşiktaş Fibabanka-Türk Telekom maçında skandal: Bana küfretti!

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom koçu Erdem Can, Beşiktaş Fibabanka maçının 37. saniyesinde sahadan diskalifiye edildi. Erdem Can olayın ardından, "Beşiktaş Fibabanka koçu Dusan Alimpijevic bana küfretti." açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 16:37
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37. saniyede sahadan atıldı! Beşiktaş Fibabanka-Türk Telekom maçında skandal: Bana küfretti!

Basketbol Süper Lig'inde Beşiktaş Fibabanka, sahasında Türk Telekom'u ağırladı. Karşılaşmanın başlamasının üzerinden henüz 37 saniye geçmişti ki deplasman ekibinin baş antrenörü Erdem Can diskalifiye edildi.

Sahada Dustin Sleva ile Anthony Brown arasındaki sürtüşme sonucu iki takımın koçu birbirleriyle gerginlik yaşadı. Hakemler 37 saniyede Erdem Can'ı diskalifiye ederek soyunma odasına gönderdi.

Erdem Can, Basketfaul'e şu açıklamayı yaptı;

"Maçın henüz başında Beşiktaşlılar, Alimpijevic'in eski oyuncusu Anthony Brown'a vurmaya başladılar. Ben de Alimpijevic'e, 'Buna gerek yok' dedim. Bunun üzerine Alimpijevic Sırpça bana küfretti, sahada üç tane hakem var. Benim duyduğumu onlar da duymuş olmalı. Başhakem Yener Yılmaz'a da durumu anlattım. Hakemler bir şey yapmayınca ben de karşılık verdim. Beni attılar, olayı başlatan sahada kaldı. Türk antrenörlerin bu ülkede değeri bu kadar."

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