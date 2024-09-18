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Beşiktaş BOA 70-84 Landes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague ön eleme turu ilk maçında evinde Landes'e 70-84 kaybetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 22:26 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 22:40
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Beşiktaş BOA 70-84 Landes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Basket Landes ekibine 84-70 yenildi.

İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş, Lazic'in dış şutlarıyla etkili olurken, Fransız ekibi pota altını iyi kullandı. İlk çeyrek ev sahibinin 17-16 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta tempoyu arttıran Fransız temsilcisi, peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçirdi. Djekoundade'nin yanı sıra Geiselsoder ve Macquet'in basketleriyle etkili olan Basket Landes, soyunma odasına 39-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Hillsman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş farkı 6 sayıya (43-49) kadar indirdi. Oyuna ortak olmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar karşısında Fuehring ve Djaldi'nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Basket Landes, son periyoda 60-47 önde girdi.

Pota altındaki etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Fransız ekibi, müsabakadan 84-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Eylül'de Fransa'da oynanacak.

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