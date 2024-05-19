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Pınar Karşıyaka 97-82 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin 3. maçında Galatasaray Ekmas'ı 97-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 2-1 öne geçerek yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 23:41
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Pınar Karşıyaka 97-82 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka, ilk 5'te yer alan tüm oyuncularının sayı ürettiği müsabakaya 16-0'lık seriyle başladı. Galatasaray Ekmas'ın ilk basketini 6. dakika içinde Prepelic'le bulduğu periyodun son dakikasına 23-9 önde giren ev sahibi ekip periyodu 25-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 21 sayıya (33-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 23 sayı farkla 40-17 önde geçti. Galatasaray Ekmas'ın 9-0'lık seri bulduğu dönemde son 3 dakikaya 41-27 üstün giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip 25. dakikasını 59-46 önde geçtiği periyodu 75-59 üstün tamamladı.

Son periyotta 35. dakika içinde farkı 7 sayıya (81-74) indiren rakibi karşısında son 5 dakikaya 83-75 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 97-82 galip ayrıldı.

SALONUN BİR KISMI BOŞALTILDI

Bitime 4 dakika 33 saniye kala 5 faul alan Buğrahan Tuncer'le tribünler arasında yaşanan diyaloğun ardından 3. anonsu yaptıran maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Galatasaray Ekmas benchinin arkasındaki ve pota arkasındaki tribünlerin boşaltılmasın ardından müsabakaya yaklaşık 40 dakika sonra devam edildi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McCollum 28, Martin 7, Vitto Brown 23, Furkan Haltalı 8, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 17, Mert Celep 3

Galatasaray Ekmas: Bost 10, Buğrahan Tuncer 16, Göksenin Köksal 3, Yeboah 17, McCormack 2, Walden, İsmet Akpınar 9, Sadık Emir Kabaca 19, Samet Geyik 2, Prepelic 2, Efe Vatan, Rafi Ömer Oralkan 2

1. periyot: 25-12

Devre: 50-35

3. periyot: 75-59

5 faulle çıkanlar: 32.23 İsmet Akpınar, 35.05 Sadık Emir Kabaca, 35.27 Buğrahan Tuncer( Galatasaray Ekmas), 34.06 Martin (Pınar Karşıyaka)

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