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Ergin Ataman'ın acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:39 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:39
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Ergin Ataman'ın acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Türkoğlu, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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