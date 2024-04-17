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Tenerife 78-55 TOFAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında İspanya temsilcisi Tenerife’ye 78-55 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 23:20
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Tenerife 78-55 TOFAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında İspanya temsilcisi Tenerife'ye 78-55 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 13 sayıyla Marcelo Huertas oldu. TOFAŞ'ta ise Ege Demir 11 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından seride durumu 2-1 yapan Tenerife FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükselen taraf olurken, TOFAŞ ise FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four, 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Final Four'da; Tenerife, UCAM Murcia, Unicaja ve Peristeri takımları mücadele edecek.

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