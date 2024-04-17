NINERS Chemnitz - Bahçeşehir Koleji: 85-74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı NINERS Chemnitz'e 85-74 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nde 25 sayı kaydeden Axel Bouteille oldu. Bu mücadelenin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Ev sahibi ekip NINERS Chemnitz mücadeleye Deandre Lansdowne, Dominic Lockhart, Jeff Garrett, Aher Uguak ve Ousman Krubally İlk 5'iyle başladı. Bahçeşehir Koleji ise Tony Taylor, Phil Scrubb, Tyler Cavanaugh, Axel Bouteille, Jerry Boutsiele ilk 5'iyle sahada yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 3 dakika 15 saniyesi 8-8 eşitlikle geçildi. Hücumdaki etkinliği artıran ev sahibi, periyodun bitimine 3.36 kala farkı 6'ya çıkardı: 17-11. Bouteille ile Kell'in basketlerine Van Beck ve Kajami-Keane'in başarılı atışlarıyla cevap veren NINERS Chemnitz ilk periyodu 29-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi, 9 dakika kala farkı 17 sayıya yükseltti: 35-18. Berkay Candan'ın bulduğu 3 sayılık isabetin ardından periyot sonuna 6.57 kala fark 10 sayıya düştü ve NINERS Chemnitz mola aldı: 35-25. NINERS Chemnitz ilk yarıyı 50-36 önde tamamladı.

İki takımın da bulduğu karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ilk 5 dakikası 57-44 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bahçeşehir Koleji, Bouteille'in basketleriyle 2.27 kala farkı 9'a indirdi: 61-52. Ev sahibi ekip final periyoduna 68-58 önde girdi.

Son periyoda hızlı hücumlarda etkili olarak başlayan NINERS Chemnitz bitime 7.16 kala farkı 14 yaptı: 74-60. Kalan dakikalarda da farkı koruyan ev sahibi ekip, mücadeleden 85-74 galip ayrıldı.