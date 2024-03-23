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TOFAŞ'ın rakibi Tenerife oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek TOFAŞ'ın rakibi, İspanya ekibi Lenovo Tenerife oldu. Organizasyonda çeyrek final maçları, 2 Nisan'da başlayacak. Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Eşleşmede ev sahibi avantajı, İspanya ekibinde olacak. TOFAŞ, ilk maçına deplasmanda çıkacak.
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