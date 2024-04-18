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Kerem Baki Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev yapacak

Türk basketbol hakemi Kerem Baki, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görevlendirildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 15:48
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Kerem Baki Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev yapacak

Türk basketbol hakemi Kerem Baki, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görevlendirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından itibaren FIBA hakemi olan Kerem Baki'nin Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görev yapacak hakemler arasında olduğu belirtildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'unda Unicaja (İspanya), UCAM Murcia (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya) ve Peristeri (Yunanistan) takımları mücadele edecek.

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