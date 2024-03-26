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Beşiktaş BOA play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş BOA, play-off yarı final ilk maçında 27 Mart Çarşamba günü ÇBK Mersin'i konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:32
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Beşiktaş BOA play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında 27 Mart Çarşamba günü ÇBK Mersin'i konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

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