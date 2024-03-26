Beşiktaş BOA play-off yarı finalinde ÇBK Mersin'i ağırlayacak

Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında 27 Mart Çarşamba günü ÇBK Mersin'i konuk edecek.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.