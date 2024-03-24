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Manisa BBSK: 76 - 81 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Anadolu Efes, rakibini 81-76 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 18:34
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Manisa BBSK: 76 - 81 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Parkeden galip ayrılan taraf, 81-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün Ergün

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege Arar 4, Anderson 9, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 19

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Erkan Yılmaz 3, Willis 16

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 22-19 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 44-43 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 62-61 (Manisa BBSK lehine)

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