Manisa BBSK: 76 - 81 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Parkeden galip ayrılan taraf, 81-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün Ergün
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege Arar 4, Anderson 9, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Terry 19
Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Erkan Yılmaz 3, Willis 16
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 22-19 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 44-43 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 62-61 (Manisa BBSK lehine)