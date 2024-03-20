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SIG STRASBOURG 78-65 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz TOFAŞ, Son 16 Turu I Grubu 6. maçında SIG Strasbourg'a 78-65 mağlup oldu ve ikili averajla adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:10
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SIG STRASBOURG 78-65 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TOFAŞ, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 6'ncı ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg takımına 78-65 mağlup oldu ve Unicaja Malaga'nın Cholet Basket'i yenmesiyle ikili averaj üstünlüğünün sahibi olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi TOFAŞ'ta 19 sayıyla Cassius Winston oldu. Bu sonucun ardından TOFAŞ çeyrek finale yükselirken, SIG Strasbourg ise kupaya veda etti.

SALON: Rhenus

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Paulo Marques, Lorenzo Baldini

SIG STRASBOURG: McGee 11, Lacombe 17, Brooks 7, Invernizzi 2, Maille 2, Hooker 12, Cavaliere 10, Booth 10, Oreoluwa 4, Dallo 3

TOFAŞ: Homesley 15, Winston 19, O'Brien 7, Wiley 9, Sakic 2, Tolga Geçim 5, Ege Demir 2, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt, Özgür Cengiz 3, Batın Tuna

1'İNCİ PERİYOT: 30-16

DEVRE: 51-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-50

5 FAUL: Cavaliere (SIG Strasbourg)

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