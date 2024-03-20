Haberler Galatasaray Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Dijon ile Galatasaray Ekmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:30
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Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçında temsilcimiz Galatasaray Ekmas, Fransa temsilcisi Dijon ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DIJON - GALATASARAY EKMAS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dijon - Galatasaray Ekmas basketbol maçı 20 Mart Çarşamba günü saat 22:00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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