Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 19 Mart Salı günü Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 16:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında 19 Mart Salı günü İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak.

İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesi gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı garantilediği grupta Hapoel Bank Yahav ya da Yunan temsilcisi Peristeri adını çeyrek finale yazdıracak.

AVRUPA'DA 270. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 126 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 442 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 928 sayı gördü.

DİĞER
"Annen tanıyabiliyor mu bari" Pis Yedili'nin Dilkopat'ı tam estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak'ın son hali...
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray deplasmanda kazandı!
Kartal’dan çifte zafer
Yarısı bizden kampanyası başvuru şartları
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! 16:10
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? 16:04
A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! 15:37
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 15:51
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 15:53
Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! 15:54
Daha Eski
Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." 14:13
Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! 14:26
30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 14:39
Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! 14:57
"Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" "Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" 15:04
Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! 15:09