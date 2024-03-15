Haberler Basketbol Galatasaray Parker Jackson-Cartwright'i transfer etti

Galatasaray Parker Jackson-Cartwright'i transfer etti

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 16:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Parker Jackson-Cartwright'i transfer etti

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers'ta oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş Elmakjet ekibinde de forma giymişti.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM'e ayar üstüne ayar | "İşin içine deste deste para girdi"
Millilerin aday kadrosu açıklandı!
G.Saray transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe sahasında farka koştu!
Beşiktaş Eurocup'ta finale yükseldi!
ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 107. ÖGG sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hajradinovic A Spor'a konuştu! "G.Saray..." Hajradinovic A Spor'a konuştu! "G.Saray..." 16:04
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! 15:55
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Dev eşleşme Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Dev eşleşme 15:17
G.Saray'ın 11'i netleşiyor! Abdülkerim... G.Saray'ın 11'i netleşiyor! Abdülkerim... 15:05
Lens - Nice maçı ne zaman? Lens - Nice maçı ne zaman? 14:58
Arnavutluk'un kadrosu açıklandı! Muci ve Manaj... Arnavutluk'un kadrosu açıklandı! Muci ve Manaj... 14:57
Daha Eski
Nantes - Strasbourg maçı ne zaman? Nantes - Strasbourg maçı ne zaman? 14:55
ManU'da büyük zarar! 50 milyon euro... ManU'da büyük zarar! 50 milyon euro... 14:50
Millilerin aday kadrosu açıklandı! Millilerin aday kadrosu açıklandı! 14:35
Frosinone - Lazio maçı ne zaman? Frosinone - Lazio maçı ne zaman? 14:34
Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 14:14
ManU'da Altay Bayındır gelişmesi! ManU'da Altay Bayındır gelişmesi! 14:08