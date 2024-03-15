Galatasaray Parker Jackson-Cartwright'i transfer etti

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers'ta oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş Elmakjet ekibinde de forma giymişti.
Galatasaray Ekmas'a hoş geldin Parker Jackson-Cartwright 💛❤️#AslanGibiSavaş 🦁 #FightLikeALion 🔗 https://t.co/fyIHTrAghl pic.twitter.com/47TYBpw89Q— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) March 15, 2024