Galatasaray Ekmas - Telokom Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçında temsilcimiz Galatasaray, Telokom Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Telokom Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY EKMAS - TELOKOM BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas - Telokom Basket maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.