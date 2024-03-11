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Beşiktaş Emlakjet'ten Xavier Manford açıklaması

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ta Hapeol Tel Aviv'le oynanacak maç öncesinde Xavier Manford'un aldığı cezayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 16:37
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Beşiktaş Emlakjet'ten Xavier Manford açıklaması

Siyah-beyazlılarlardan yapılan açıklamada, "Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, Kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur." ifadeleri yer aldı.

BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet, 13 Mart Çarşamba günü Hapoel Tel Aviv'le karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hapoel Tel Aviv'in oyuncusu Xavier Manford'un aldığı cezanın yetersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, "FIBA ve Euroleague kurullarının söz konusu durumla ilgili daha önceki emsalleri de göz önünde bulundurarak hakkaniyetli bir karar vereceklerini umuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz." denildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Manford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, Kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur. Açıklanan bu ceza, sporun ruhuna aykırı olan bu tür davranışların caydırıcılığına gölge düşürmekte ve söz konusu davranışların önünü açabilecek bir durumu doğurmaktadır.

Ayrıca; Hapoel Tel Aviv başantrenörünün bir röportajında numunenin Aralık ayında alındığını söylemesi ama sonuçların Şubat ayında açıklanması konuyla ilgili soru işaretlerini artırmaktadır."

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