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Anadolu Efes mi Fenerbahçe Beko mu?

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası bugün sahibini bulacak 15.30’daki maçta potanın iki lokomotif ekibi karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Anadolu Efes mi Fenerbahçe Beko mu?

Nefesler tutuldu... Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün Konya'daki final karşılaşmasında mücadele verecekler. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak final karşılaşması, saat 15.30'da başlayacak. Anadolu Efes çeyrek finalde Manisa BB'yi yarı finalde ise Pınar Karşıyaka'yı devirerek finale yükselmişti. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Aliağa Petkim'i saf dışı bıraktı. Yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i devirerek final oynama hakkını elde etti. Anadolu Efes'in bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunuyor. Kanarya ise bu dev kupayı 7 defa müzesine taşımayı başardı.

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