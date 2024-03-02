Haberler Basketbol Heyecan sürüyor

Heyecan sürüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları devam ediyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Heyecan sürüyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları devam ediyor. Basketbolseverler bugün 3 maçın heyecanını yaşayacak. Saat 13.00'te Manisa BŞBBeşiktaş Emlakjet maçıyla başlayacak gün, 15.30'da Türk Telekom- Galatasaray Ekmas mücadelesiyle sürecek. Günün son karşılaşmasında saat 18.00'de Büyükçekmece, Bodrumspor'u konuk edecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 27. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşmayla start alacak. Kadınlarda günün programı şu şekilde: 14.00: Bursa Uludağ-Nesibe Aydın, 15.00: Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol, 16.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut.
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