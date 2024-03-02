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Fener rekorla

THY Avrupa Ligi’nde ağırladığı Baskonia karşısında 16’ncı galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, en yüksek sayısına (111) ve asistine (32) ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Fener rekorla

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ağırladığı Baskonia'yı farklı (111-96) yenerken, geceyi rekorlarla kapattı... Karşılaşmaya Calathes'in basketiyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 34-32 önde kapatırken, soyunma odasına da 55-54 galip girdi. İkinci yarıya 7-0'lık seri ile başlayan İspanyol ekip, 6 sayı (57-63) öne geçti. Sonrasında 9-0'lık seri yakalayan Kanarya, 69-65 öne geçti ve final periyoduna 78-78 eşitlikle girildi. Son çeyrekte savunma sertliğini arttıran F.Bahçe Beko, 10-0'lık seriyle 88-78 öne geçti ve parkeden 111-96 galip ayrıldı. 27. hafta sonunda 16'ncı galibiyetini elde eden sarılacivertliler, bir sonraki mücadelesinde 7 Mart'ta Real Madrid deplasmanına çıkacak. İspanya temsilcisi Baskonia ise sezonun 13. mağlubiyetini elde etti.

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