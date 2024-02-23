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TBF Disiplin Kurulu Fenerbahçe Beko'ya 120 bin TL para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Kupası finalinde yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe Beko’ya 120 bin TL para cezası verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:17
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TBF Disiplin Kurulu Fenerbahçe Beko'ya 120 bin TL para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Kupası finalinde yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe Beko'ya 120 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 18.02.2024 tarihinde Konya'da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko ING Türkiye Kupası müsabakası ile ilgili olarak; Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1., 38/2. ve 38/4. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1, 39/2. ve 39/5. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların toplanması sureti ile 120.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile (K.2024/102) karar verilmiştir."

Sarı-lacivertliler finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

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