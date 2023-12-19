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Titretin Avrupa’yı

Takımlarımız bugün basketbolda Avrupa arenasına çıkacak. Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Maç 20.30'da başlayacak. Türk Telekom da BKT Avrupa Kupası B Grubu maçında saat 20.00'de Yunanistan ekibi Aris Midea'yı konuk edecek. Pınar Karşıyaka saat 22.00'de Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. Darüşşafaka Lassa ise Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Titretin Avrupa’yı
Takımlarımız bugün basketbolda Avrupa arenasına çıkacak. Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Maç 20.30'da başlayacak. Türk Telekom da BKT Avrupa Kupası B Grubu maçında saat 20.00'de Yunanistan ekibi Aris Midea'yı konuk edecek. Pınar Karşıyaka saat 22.00'de Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. Darüşşafaka Lassa ise Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Letonya'nın VEF Riga takımını ağırlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
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