Fenerbahçe Beko'da şok ayrılık!

Fenerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Son dönemde kötü sonuçlar alan sarı-lacvertliler, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı.

Itoudis, 2022 yılında 3 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Yunan koç, 2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

Dimitris Itoudis, Yunanistan Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.

İşte kulüpten yapılan açıklama: