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Haydi devler

Basketbolda 3 takımımız bugün avrupa arenasında. Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası A Grubu’nun 8. haftasında Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak. Telekom B Grubu’nda yine Fransız Bourg ile kapışacak. Darüşşafaka ise Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Haydi devler

Potada takımlarımız bugün Avrupa arenasında parkeye çıkacak. Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak. Georges Carpentier Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 23.00'te başlayacak. Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Paris Basketball ise 10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda zirvede yer alıyor. Aynı organizasyonun B Grubu'nda da Türk Telekom sahne alacak.

DAÇKA İSPANYA'DA

Telekom yine Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak. Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. Darüşşafaka Lassa ise Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 23.00'te başlayacak. C Grubu'nda çıktığı üçer maçta ikişer galibiyet alan takımlardan Tenerife lider, Darüşşafaka ikinci sırada yer alıyor. DAÇKA grubu 2. bitirirse son 16 için play-in oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dörderli 8 grupta mücadele eden takımlardan lider olanlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci ve üçüncü sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna gidebilmek için play-in oynayacak.

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