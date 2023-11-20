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Türk Telekom 21 Kasım Salı günü Mincidelice JL Bourg deplasmanında

Son dakika spor haberleri... Basketbol BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Telekom, 21 Kasım Salı günü Mincidelice JL Bourg'a konuk olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:30
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Türk Telekom 21 Kasım Salı günü Mincidelice JL Bourg deplasmanında

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, 21 Kasım Salı günü Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak.

Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenilirken, Mincidelice JL Bourg ise sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı 72-65 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir galibiyet, altı mağlubiyeti, Fransız ekibinin ise beş galibiyet, iki mağlubiyeti bulunuyor.

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