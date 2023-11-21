Haberler Basketbol Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Paris ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:23
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Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı devam ediyor. 8. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Paris ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARİS - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paris - Beşiktaş basketbol maçı 21 Kasım Salı günü saat 23:00'de TRT SPOR YILDIZ'da canlı yayınlanacak.

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