Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka: 85 - 83 EWE Baskets Oldenburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka: 85 - 83 EWE Baskets Oldenburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u 85-83 yenerek grupta ikinci maçını da kayıpsız geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pınar Karşıyaka: 85 - 83 EWE Baskets Oldenburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Müsabakanın ilk basketini bulmasına rağmen rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Pınar Karşıyaka, ilk 4 dakikayı 9-2 geride geçti. Manning'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran konuk ekip, periyodu 22-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 26-24 geride olduğu bölümden sonra 9-0'lık seriyle 15. dakikada 33-26 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 13 sayıya (42-29) yükselten Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan EWE Baskets Oldenburg, 23. dakikada Russell'ın 3 sayılık basketiyle 51-51 eşitliği sağladı. Pınar Karşıyaka, rakibinin 58-53 üstünlük kurduğu müsabakada 65-64 öne geçmesine rağmen EWE Baskets Oldenburg periyodu 66-65 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen dördüncü periyodun son 2 dakikasına 79-79 eşitlikle girildi. Son bölümde Hilliard'la etkili olan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 85-83 galip tamamladı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, Martin 13, Hilliard 13, Vitto Brown 14, Carey 15, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 16, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 2

EWE Baskets Oldenburg: Russell 18, Leo 9, Schoormann 7, Williams 16, Izundu 13, Agbakoko 8, Foster, Manning 12, Ogbe, Wank

1. periyot: 18-22

Devre: 48-39

3. periyot: 65-66

DİĞER
Son dakika haberi: Manchester United'da görülmemiş kriz! Oyuncular isyan etti...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor!
Ankaragücü ikinci yarıda açıldı!
Boluspor zorlanmadan kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya BB Toroslar evinde kaybetti!
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı!
FED faiz kararı açıklandı! Fed faiz kararı ne oldu?
29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
MEB müfredat değişikliği açıklandı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursa Uludağ deplasmanda yenildi! Bursa Uludağ deplasmanda yenildi! 22:47
Pınar Karşıyaka 2'de 2 yaptı! Pınar Karşıyaka 2'de 2 yaptı! 22:44
Aslan uzatmalarda kaybetti! Aslan uzatmalarda kaybetti! 22:41
Emlak Konut'tan 2. zafer! Emlak Konut'tan 2. zafer! 22:38
Bahçeşehir deplasmanda hata yapmadı! Bahçeşehir deplasmanda hata yapmadı! 22:35
Abdülkerim Bardakcı'nın mutlu günü! Abdülkerim Bardakcı'nın mutlu günü! 22:32
Daha Eski
Melikgazi Kayseri Yunanistan'da kazandı! Melikgazi Kayseri Yunanistan'da kazandı! 22:31
6 gollü maçta kazanan Parma! 6 gollü maçta kazanan Parma! 22:21
Salih sevindi Ozan üzüldü Salih sevindi Ozan üzüldü 22:13
Erzurumspor FK uzatmalarda güldü! Erzurumspor FK uzatmalarda güldü! 21:06
Milliler İtalya karşısında hata yapmadı! Milliler İtalya karşısında hata yapmadı! 20:59
Halkbank'ı deviren Ziraat Bankkart şampiyon! Halkbank'ı deviren Ziraat Bankkart şampiyon! 20:24