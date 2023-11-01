Haberler Basketbol NKA Universitas Pecs 78 - 52 Bursa Uludağ Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NKA Universitas Pecs 78 - 52 Bursa Uludağ Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bursa Uludağ Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına konuk oldu. Bursa Uludağ, mücadeleden 78-52 mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:48
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NKA Universitas Pecs 78 - 52 Bursa Uludağ Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına 78-52 yenildi.

Pecs kentindeki Ulusal Basketbol Akademisi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 6 sayıda kalan Bursa Uludağ Basketbol, final periyoduna 63-37 geride girdi.

Karşılaşmayı 78-52 kazanan NKA Universitas Pecs J Grubu'nda 2. galibiyetini elde etti, Bursa Uludağ Basketbol ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bursa Uludağ Basketbol, 23 Kasım'da grupta galibiyeti bulunmayan Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubrovnik takımını ağırlayacak.

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