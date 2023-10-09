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Galatasaray 2'de 2 yaptı

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında Manisa BŞB'yi 85-81 yenerek ikide iki yaptı. Diğer sonuçlar şöyle: Bodrum- Anadolu Efes 75-87. Kadınlar: Çankaya Üni.- Beşiktaş 81-88, İzmit Bld.-Emlak Konut 64-85, Ormanspor-Nesibe Aydın 78- 76.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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