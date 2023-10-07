UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
Fenerbahçe ise Slovakya'da Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasının ardından üst üste yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı.
Bu sonuçlar sonrası temsilcilerimizin UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri güncellendi.
İşte o sıralama...
1- Manchester City
2- Bayern Münih
6- Chelsea
8- Inter
52- GALATASARAY
56- BAŞAKŞEHİR
60- FENERBAHÇE
91- SİVASSPOR
115- TRABZONSPOR
138- BEŞİKTAŞ