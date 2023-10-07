Haberler Galatasaray UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı. Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1'le geçerek galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Lugano'ya 3-2 yenilerek hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Müsabakaların ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 13:03
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe ise Slovakya'da Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beklenmedik bir sonuç alan Beşiktaş, evinde konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olarak şoku yaşadı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasının ardından üst üste yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bu sonuçlar sonrası temsilcilerimizin UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri güncellendi.

İşte o sıralama...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1- Manchester City

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2- Bayern Münih

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3- Real Madrid

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4- PSG

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5- Liverpool

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

9- Leipzig

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10- Sevilla

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11- Roma

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12- Juventus

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13- Barcelona

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14- Dortmund

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15- Atletico Madrid

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16- Napoli

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17- Benfica

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18- Villarreal

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19- Leverkusen

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

20- Porto

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