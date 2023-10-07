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Galatasaray Çağdaş Faktoring 88-90 BOTAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktoring normal süresi 79-79 eşitlikle sona eren mücadelede BOTAŞ'a uzatma periyodu sonunda 90-88'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 18:18
Galatasaray Çağdaş Faktoring 88-90 BOTAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktoring normal süresi 79-79 eşitlikle sona eren mücadelede BOTAŞ'a uzatma periyodu sonunda 90-88'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Atakan Kaymak

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 24, Harrigan 12, Meltem Yıldızhan 14, Abdelkader 4, Vanloo 8, Büşra Akbaş 14, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü 8, Gizem Yavuz

BOTAŞ: Weaver 14, Manolya Kurtulmuş 5, Saliha Mandıracı 12, Nihal Güngör Yıldırım 6, Holmes 21, Hatice Pelin Gülçelik 8, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran 7, Reimer 15

1. Periyot: 20-15

Devre: 42-40

3. Periyot: 64-61

Normal süre: 79-79

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