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Potanın Timsahı'na sponsor desteği

Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir giriş yapan Bursaspor Basketbol, İnfo Yatırım ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Potanın Timsahı'na sponsor desteği

Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir giriş yapan Bursaspor Basketbol, İnfo Yatırım ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, kulüp genel menajeri Özgün Önver, başantrenör Jure Zdovc ve oyuncular katıldı. Kulüp başkanı Sezer Sezgin, iş birliğinin uzun yıllar devam edebileceğine inandığını söyledi. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise Cumhuriyet'in 100. yılını spora destek vererek kutlamak istediklerini belirtti. Sponsorluk anlaşmasının ardından yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

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