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Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, Letonyalı Arturs Zagars'ı 3 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı. Oyuncunun 2023-24 sezonunu BC Wolves takımında kiralık geçireceği bildirildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:09
Fenerbahçe Beko transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'da kiralık olarak geçirecek.

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